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Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
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Сегодня, 27 февраля, состоится второй матч полуфинала Кубка Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано, а помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
27 февраля 2024, вторник. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первый полуфинальный матч закончился со счётом 0:0. Ранее «Мальорка» прошла в Кубке Испании «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» и «Бургос» (оба — 3:0), «Тенерифе» (1:0) и «Жирону» (3:2). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль», «Андрайч» и «Малагу» (все — 1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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