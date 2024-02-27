«Барселона» составила окончательный список кандидатов на пост тренера команды — Sport.es

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На протяжении последнего месяца руководство «Барселоны» активно изучало кандидатов на пост нового главного тренера команды, который освободится после того, как испанский специалист Хави, возглавляющий сине-гранатовых, покинет клуб по окончании нынешнего сезона, и сформировало окончательный список из претендентов на эту должность.

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По информации источника, финальный список кандидатов, из которых будет выбран будущий тренер «Барселоны», выглядит следующим образом:

Ханс-Дитер Флик (на текущий момент безработный);

Роберто Де Дзерби (тренирует «Брайтон»);

Юлиан Нагельсман (тренирует сборную Германии);

Томас Тухель (покинет пост тренера «Баварии» в конце сезона).

Подчёркивается, что каждый из указанных специалистов обладает желанием стать новым главным тренером каталонского клуба.

Напомним, Хави сообщил о своём решении после матча 22-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5), который состоялся ровно месяц назад.