«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: Захарян выйдет в старте на полуфинал Кубка Испании

Сегодня, 27 февраля, состоится второй матч полуфинала Кубка Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано, а помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Галан, Субельдия, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Силва.

«Мальорка»: Грейф, Гонсалес, Вальент, Настасич, Раильо, Коста, Родригес, Кошта, Санчес, Мурики, Пратс.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Напомним, первый полуфинальный матч закончился со счётом 0:0. Ранее «Мальорка» прошла в Кубке Испании «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» и «Бургос» (оба — 3:0), «Тенерифе» (1:0) и «Жирону» (3:2). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль», «Андрайч» и «Малагу» (все — 1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).