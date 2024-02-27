Гвардиола: помощник мне рекомендовал не обращать внимания на Кубок лиги и играть дублем

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отношении бывшего члена своего тренерского штаба к Кубку английской лиги.

«Я до сих пор помню, что сразу после приезда в «Сити» Брайан Кидд (экс-ассистент Гвардиолы, покинул команду в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») сказал мне: «Кубок Карабао? Не обращай внимания! Играй с молодыми футболистами, этот турнир никого не волнует. Сэр Алекс Фергюсон делал так всегда». Ух, не знаю, что произошло за последние годы, но ситуация явно изменилась!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года. За это время «Манчестер Сити» четырежды выигрывал Кубок лиги. Это происходила на протяжении четырёх сезонов подряд — с 2018 по 2021 год. В нынешнем розыгрыше «Сити» выбыл из турнира на стадии 1/16 финала, минимально уступив «Ньюкаслу» (0:1).