Мэр Манчестера: Гвардиола — лучший испанский экспортный продукт всех времён

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Мэр английского города Манчестер Энди Бёрнем высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, испанский специалист возглавляет «горожан» с лета 2016 года.

«Лучший испанский экспортный продукт всех времён – это Хосеп Гвардиола. Манчестер, в свою очередь, является главным футбольным городом Европы, так как сразу два клуба выигрывали Лигу чемпионов», — приводит слова Бёрнема Mundo Deportivo.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.