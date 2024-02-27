Тренер «Урарту» Гунько — о дебюте Глушакова: он прилетел только в перерыве матча

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал дебют российского полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 22-го тура армянской Премьер-лиги с «Пюником», который закончился со счётом 1:1.

«Он прилетел только в перерыве матча (улыбается). Прилетел бы пораньше – вышел бы в старте. Его способности и качества сделают команду лучше», – сказал Гунько на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 27 февраля, «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который будет выступать под восьмым игровым номером.

Ранее 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.