Спортдир «Барселоны» Деку: игрок нашего клуба обязан быть устойчивым морально

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, какими качествами должен обладать футболист, если он хочет играть в составе сине-гранатовых.

«При выборе футболистов большая трудность заключается в том, чтобы понять, как игроки реагируют на давление. На «Барсу» оказывается большое давление, ведь она всегда борется за титулы. У нас есть все данные об игроке: его физические параметры, статистика. Но самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся — это незнание того, насколько футболист устойчив морально», — приводит слова Деку AS.

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Напомним, после 26 туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 57 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков.