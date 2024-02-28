Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Барселоны» Деку: игрок нашего клуба обязан быть устойчивым морально

Спортдир «Барселоны» Деку: игрок нашего клуба обязан быть устойчивым морально
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, какими качествами должен обладать футболист, если он хочет играть в составе сине-гранатовых.

«При выборе футболистов большая трудность заключается в том, чтобы понять, как игроки реагируют на давление. На «Барсу» оказывается большое давление, ведь она всегда борется за титулы. У нас есть все данные об игроке: его физические параметры, статистика. Но самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся — это незнание того, насколько футболист устойчив морально», — приводит слова Деку AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 26 туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 57 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков.

Материалы по теме
«Они разные, трудно выбрать кого-то одного». Деку — о сравнении Месси и Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android