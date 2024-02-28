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Тухель не чувствовал поддержки руководства и игроков с самого начала работы в «Баварии»

Тухель не чувствовал поддержки руководства и игроков с самого начала работы в «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Тоби Альтсхеффль в соцсетях, Тухель с самого начала не чувствовал достаточной поддержки в «Баварии». Многие запросы и идеи наставника так и не были реализованы по тем или иным причинам, несмотря на просьбы. Свою роль в результатах команды сыграла и неблагоприятная атмосфера внутри команды.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт менеджера, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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