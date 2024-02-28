Вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль высказался о вылете из Кубка Испании от «Мальорки».

Вчера, 27 февраля, между командами состоялся второй полуфинальный матч, который завершился со счётом 1:1, (4:5 – в серии пенальти). 26-летний испанец не реализовал свой 11-метровый удар в послематчевый серии.

«Это разочарование для болельщиков и для нас. Я благодарен, что фанаты остались до конца матча. Обидно, что нас выбили, но теперь мы должны перевернуть страницу и бороться в тех турнирах, что ещё остались. Сегодня для нас мог быть праздник.

Моя травма? Сейчас у меня в голове только пенальти. Всё прошло плохо, но это футбол. Если бы завтра у меня был ещё один шанс, я бы воспользовался им. Я благодарен болельщикам за поддержку, которую они нам оказали», — приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

После 26 туров «Сосьедад» занимает седьмое место в Ла Лиге с 40 очками. Также команда продолжает участие в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Сосьедад» проиграл «ПСЖ» со счётом (0:2). Ответный матч состоится 5 марта.