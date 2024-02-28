Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне сделал ассистентский покер и набрал 12 очков по «гол+пас» в 10 матчах 2024 года

Де Брёйне сделал ассистентский покер и набрал 12 очков по «гол+пас» в 10 матчах 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Манчестер Сити» завершился крупной победой «горожан» со счётом 6:2. Пента-трик в этой игре оформил норвежский нападающий манкунианцев Эрлинг Холанд. В четырёх случаях из пяти он отличился с результативных передач бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, оформившего ассистентский покер.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'     0:2 Холанд – 18'     0:3 Холанд – 40'     1:3 Кларк – 45'     2:3 Кларк – 52'     2:4 Холанд – 55'     2:5 Холанд – 58'     2:6 Ковачич – 72'    

В 2024 году 32-летний Де Брёйне провёл 10 матчей во всех турнирах и набрал в них 12 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах два забитых гола и 10 голевых передач.

Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года. Всего на его счету в сезоне-2023/2024 12 игр во всех турнирах, 2 забитых гола и 11 результативных передач.

Материалы по теме
Гвардиола — о пента-трике Холанда: Эрлинг в огне, а его связка с Де Брёйне была идеальной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android