Де Брёйне сделал ассистентский покер и набрал 12 очков по «гол+пас» в 10 матчах 2024 года

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Манчестер Сити» завершился крупной победой «горожан» со счётом 6:2. Пента-трик в этой игре оформил норвежский нападающий манкунианцев Эрлинг Холанд. В четырёх случаях из пяти он отличился с результативных передач бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, оформившего ассистентский покер.

В 2024 году 32-летний Де Брёйне провёл 10 матчей во всех турнирах и набрал в них 12 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах два забитых гола и 10 голевых передач.

Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года. Всего на его счету в сезоне-2023/2024 12 игр во всех турнирах, 2 забитых гола и 11 результативных передач.