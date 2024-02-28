«Рома» планирует начать переговоры с Дибалой о продлении контракта

В итальянской «Роме» заинтересованы в продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте Дибалы есть пункт об отступных в € 12 млн, который действителен только для иностранных клубов. В «Роме» хотели бы избавиться от этой опции и начать переговоры о продлении соглашения, срок действия которого в настоящее время истекает в 2025 году.

В текущем сезоне итальянской Серии А 30-летний Пауло Дибала провёл 18 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры и один гол в Кубке Италии. В Лиге Европы аргентинец поучаствовал в пяти матчах, результативными действиями не отметился.