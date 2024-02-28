Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» планирует начать переговоры с Дибалой о продлении контракта

«Рома» планирует начать переговоры с Дибалой о продлении контракта
Комментарии

В итальянской «Роме» заинтересованы в продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте Дибалы есть пункт об отступных в € 12 млн, который действителен только для иностранных клубов. В «Роме» хотели бы избавиться от этой опции и начать переговоры о продлении соглашения, срок действия которого в настоящее время истекает в 2025 году.

В текущем сезоне итальянской Серии А 30-летний Пауло Дибала провёл 18 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры и один гол в Кубке Италии. В Лиге Европы аргентинец поучаствовал в пяти матчах, результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
«Рома» выиграла пять из шести матчей Серии А после увольнения Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android