Андрей Лунёв: Миша Кержаков старше на четыре года. У меня мыслей заканчивать нет

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв признался, что не думает о завершении карьеры футболиста. По словам Лунёва, у него есть здоровье и желание играть в футбол, поэтому он намерен продолжать профессиональную карьеру.

«Читал на «Чемпионате» интервью с Мишей Кержаковым. Очень хорошее. У меня таких мыслей (о завершении карьеры) ни в коем случае нет. Михаил старше меня на четыре года, совершенно другой возраст. Поэтому пока нет. Здоровье есть, желание — тоже, ещё поиграю, сколько бог даст», — рассказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи матчах Андрей не пропустил ни одного гола.