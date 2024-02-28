Лунёв: какой может быть недонастрой при бане на официальные матчи? Это выдумки журналистов

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв высказался на тему недостаточного настроя в товарищеских матчах национальной команды, о чём периодически говорят футбольные эксперты.

«Не понимаю этих разговоров. Какой может быть недонастрой при бане на официальные матчи? Это всё выдумки или оправдания со стороны журналистов. Любая международная игра — всегда повод проявить себя. Понятно, что соперники не того уровня, которые были до бана. Но сборная — это всегда лучшие российские игроки на данный момент. В любом случае ты должен показывать свой уровень. В играх за сборную не нужно какой-то дополнительной мотивации. Это стоит особняком для каждого спортсмена. Вызов в сборную — это оценка твоей игры», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.