Андрей Лунёв: трансфер в «Байер» не был ошибкой

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв считает, что его трансфер в леверкузенский «Байер» не был ошибкой. Он называет свой переезд в Германию неудачным периодом в карьере.

«Я никогда не воспринимал переход в «Байер» как ошибку. Просто не совсем удачный этап в плане реализации своих амбиций и целей. Но я не могу назвать это ошибкой.

В ноябре-декабре был разговор в клубом: они хотели меня оставить. Но я понимал, что глобально ситуация не изменится. А потом ещё и травма случилась, которая сделала дальнейшие перспективы совсем туманными. Поэтому я не думал остаться. Хотел играть и для себя принял решение», — сказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи матчах Андрей не пропустил ни одного гола.