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Андрей Лунёв: великий игрок Зидан стал великим тренером. Так же и Хаби Алонсо

Андрей Лунёв: великий игрок Зидан стал великим тренером. Так же и Хаби Алонсо
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Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв высказался об успехах Хаби Алонсо на тренерском мостике «Байера». Напомним, до перехода в «Карабах» Лунёв выступал именно за леверкузенский клуб.

«Алонсо был первоклассным футболистом, который много выиграл. Его требования просты для понимания. Там нет никаких сверхидей, но качество реализации и требования дают свой результат. Опять же, работа селекционной службы вместе с тренерским штабом приводят к такому успеху. Удивления нет. Как показывает практика, хорошие игроки часто впоследствии вырастают в больших тренеров. Например, Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов. Это говорит о качестве. Великий игрок стал великим тренером и вошёл в историю. Так же и Алонсо. Удивительного здесь ничего не вижу», — сказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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