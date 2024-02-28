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Александр Бубнов удивлён отсутствием приобретений в московском «Динамо»

Александр Бубнов удивлён отсутствием приобретений в московском «Динамо»
Марцел Личка
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об отсутствии трансферов на вход в московском «Динамо».

«С «Динамо» вообще ситуация непонятная: состав хороший, особенно когда все здоровы. Но Личка ведь говорил, что ему нужны усиления. Да, сейчас отмечает, зачем покупать легионеров, которые не сильнее имеющихся. Но никого не покупать вообще? Вроде бы с деньгами проблем нет, значит, или не хватило на классных футболистов или нужные игроки не согласились на переход. В целом для борьбы за третье место команда укомплектована», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.

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