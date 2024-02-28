Умер 19-летний футболист молодёжной команды норвежского «Хам-Кама»

Умер ивуарийский футболист системы норвежского «Хам-Кама» Арканж Дефриньян Монду. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«С большой печалью мы получили известие о смерти Арканжа Дефриньяна Монду. Наши самые тёплые мысли обращены к его семье и родственникам», — написано в заявлении клуба.

«Это очень трудный день для всех сторон», — сказал генеральный менеджер «Хам-Кама» Бент Свеле.

«Никаких дальнейших комментариев, помимо данного пресс-релиза, на данный момент сделано не будет. Причина смерти на данный момент неизвестна», — отметили в клубе.

В сезоне-2023 19-летний Арканж Дефриньян Монду провёл за молодёжную команду «Хам-Кама» три матча и забил один гол.

«Хам-Кам» занял 11-е место в чемпионате Норвегии сезона-2023.