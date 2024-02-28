Червиченко: пока € 30 млн «Зенита» на трансферы — это просто потраченные деньги

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о зимней трансферной кампании ведущих клубов Российской Премьер-Лиги.

«Какой клуб лучше всех усилился в зимнее трансферное окно, мы поймём только в ближайшие пять туров РПЛ. Сейчас мы можем сказать только, кто больше всех потратил. Это «Зенит», второй — «Спартак».

Не знаю, грамотно ли «Зенит» потратил эти € 30 млн. Это мы тоже поймём только по ходу чемпионата, а пока это просто потраченные деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2023/2024. возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит» (36), третье — «Динамо» (32).