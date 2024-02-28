Детский тренер Дзюбы: Артём готовит почву на ТВ. Возможно, Хамулич закончит его карьеру

Александр Шупляков, детский тренер Артёма Дзюбы, считает, что нападающий «Локомотива» может завершить профессиональную карьеру в ближайшее время. Специалист отметил, что повлиять на решение Дзюбы может новый игрок «Локо» Саид Хамулич, который является прямым конкурентом Артёма за место в стартовом составе. Также Шупляков не исключил, что Дзюба активно готовит почву для построения карьеры на телевидении после того, как повесит бутсы на гвоздь

«Похоже, у Артёма появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом. Но все может быть индивидуально: один и в 39 лет будет играть, забивать в Европе.

Не знаю, будет ли у него конкуренция с Саидом Хамуличем. Не думаю, что он сдался, но что-то прикидывает. Не исключено, что босниец может завершить карьеру Дзюбы. Давайте посмотрим. Не исключено, что он уже активно готовит почву на телевидении. И участие в различных шоу, думаю, неспроста», — приводит слова Шуплякова Metaratings.

Напомним, Дзюбе 35 лет, в нынешнем сезоне он провёл 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.