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Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией

Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией
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Российская певица Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем национальной команды с Сербией. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, сперва Полина Гагарина приняла предложение, но возникла проблема с совмещением двух мероприятий. Поэтому от выступления на стадионе пришлось отказаться. Отмечается, что организаторы экстренно ищут замену Гагариной. Гимн Сербии исполнит местная популярная певица Александра Прийович. Из других выступающих уже точно утверждены Григорий Лепс и участник Евровидения-2018 от Армении Севак Ханагян.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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