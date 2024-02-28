Тренер «Челси» Почеттино: нам нужно терпение со стороны руководства

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о нестабильных результатах команды. Специалист считает, что лондонскому коллективу нужно время и терпение со стороны руководства, чтобы научиться выигрывать матчи.

«Проблема в том, что нам нужно время и терпение, чтобы выигрывать матчи. И нам нужно терпение со стороны руководства, чтобы иметь возможность продолжать [работу]», — приводит слова Почеттино в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В воскресенье, 25 февраля, «синие» проиграли «Ливерпулю» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

Напомним, Почеттино стал главным тренером лондонского «Челси» в июле 2023 года. Действующее трудовое соглашение аргентинского специалиста с командой из Англии рассчитано до лета 2025 года.