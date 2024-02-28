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Экс-игрок «МЮ» Джон О'Ши стал исполняющим обязанности главного тренера Ирландии

Экс-игрок «МЮ» Джон О'Ши стал исполняющим обязанности главного тренера Ирландии
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Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Джон О'Ши стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Ирландии.

«Для меня будет невероятной честью возглавить команду в мартовское международное окно. Я всегда испытывал огромную гордость за то, что представлял свою страну, будь то во время моей игровой карьеры или совсем недавно, в составе тренерского штаба мужской старшей команды и юношей до 21 года.

Я очень верю в то, что эта группа игроков будет выигрывать футбольные матчи, и с нетерпением жду положительных результатов», — приводит слова О'Ши пресс-служба сборной.

42-летний специалист после завершения футбольной карьеры был помощником тренера в «Рединге», сборной Ирландии до 21 года, «Сток Сити», «Бирмингеме» и национальной команде Ирландии.

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