Экс-игрок «МЮ» Джон О'Ши стал исполняющим обязанности главного тренера Ирландии

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Джон О'Ши стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Ирландии.

«Для меня будет невероятной честью возглавить команду в мартовское международное окно. Я всегда испытывал огромную гордость за то, что представлял свою страну, будь то во время моей игровой карьеры или совсем недавно, в составе тренерского штаба мужской старшей команды и юношей до 21 года.

Я очень верю в то, что эта группа игроков будет выигрывать футбольные матчи, и с нетерпением жду положительных результатов», — приводит слова О'Ши пресс-служба сборной.

42-летний специалист после завершения футбольной карьеры был помощником тренера в «Рединге», сборной Ирландии до 21 года, «Сток Сити», «Бирмингеме» и национальной команде Ирландии.