Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего футболиста Евгения Савина

В тверском суде Москвы заявили, что следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации объявило в розыск Евгения Савина. Кроме того, в сентябре на Савина было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело, и спортсмену грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».