Стала известна причина, по которой Гринвуд не хочет возвращаться в «МЮ» в конце сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах годичной аренды за «Хетафе», не собирается возвращаться в английский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, атакующий игрок считает, что после возвращения в АПЛ столкнётся с серьёзным давлением со стороны фанатов и общественности. Гринвуда также не устраивала позиция клуба во время разбирательств по делу о домашнем насилии. Отмечается, что англичанин заинтересован в игре за одну из команд чемпионата Испании.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Гринвуду со стороны «Барселоны».