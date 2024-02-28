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Гави, повредивший крестообразную связку колена в ноябре, может сыграть на Евро-2024

Гави, повредивший крестообразную связку колена в ноябре, может сыграть на Евро-2024
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави может стать участником чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Адриан Санчес.

Как информирует источник, первая фаза восстановления Гави закончилась успешно, у игрока прекрасные ощущения. Отмечается, что его участие на Евро-2024 не исключено на 100%.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в ноябрьском матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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