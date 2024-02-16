Хави: Гави должен остаться в «Барселоне», он будущее этого клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что полузащитник каталонского клуба Гави может покинуть сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Гави должен остаться. Для меня здесь всё очевидно. Гави должен стать частью «Барселоны» будущего», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский «ПСЖ» грядущим летом предпримет попытку приобрести 19-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.