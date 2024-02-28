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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести хавбека «Спортинга» Юльманна

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести хавбека «Спортинга» Юльманна
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Полузащитник «Спортинга» и сборной Дании Мортен Юльманн может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает профиль Scouts in Attendance в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «красных дьяволов» систематически отправляют скаутов на матчи португальского клуба для отслеживания прогресса 24-летнего хавбека. Манкунианцы могут выйти с предложением о покупке датского игрока в ближайшее время.

Юльманн перешёл в «Спортинг» из «Лечче» минувшим летом за € 18 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за лиссабонцев 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 26 млн.

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