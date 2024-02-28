Игрок «Балтики» Аванесян: готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился ожиданиями от возобновления второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сборы подходят к концу. Мы провели качественные сборы. В хорошем моральном и физическом состоянии подходим к сезону. Готовы отдать себя полностью, чтобы сохранить прописку в РПЛ. До зимней паузы у нас, может, пропал менталитет победителей. Играли хорошо и зрелищно часто, но чего‑то не хватало. Не знаю чего. Это сейчас неинтересно. Важно, как сейчас пройдут три месяца. Неправильно вспоминать, что было. Важно то, что будет», — заявил Аванесян в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков после 18 матчей.

Напомним, прошлым летом Тигран Аванесян перешёл в «Балтику». Ранее Тигран выступал за клуб на правах арендованного футболиста. Его контракт принадлежал ЦСКА. В текущем сезоне 21‑летний Аванесян провел за «Балтику» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.