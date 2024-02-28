Тренер «Балтики» Игнашевич: нам сейчас не нужно смотреть в турнирную таблицу

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от второй части сезона-2023/2-24 Российской Премьер-Лиги. Команда возобновит сезон матчем с «Сочи», а в 20-м туре встретится с «Оренбургом».

«Думаю, что ключевые матчи все, а не только первые два. Конечно, важно хорошо начать. Это бы добавило позитива не только нам и игрокам, но и болельщикам, безусловно. Хочу сказать, что нам сейчас, может быть, не нужно смотреть в турнирную таблицу. У нас хорошая команда, и у нас ещё будет возможность исправить ситуацию и подняться не только после двух матчей. Впереди ещё 12 туров», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков после 18 матчей.