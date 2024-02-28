«Очень важно доверие». Олич рассказал, почему не получилось в ЦСКА в качестве тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему не получилось в армейском клубе.

«Почему не получилось в ЦСКА? Не было возможности работать вместе, мы не смотрели в одну сторону. Очень важно доверие. Конечно, если этого не будет, каждая тренировка будет для меня неспокойной, чувствовал себя плохо. Сказал: «Хорошо, удачи, больше не могу работать», — сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».

Напомним, Олич возглавил армейский клуб в марте 2021 года, и под его руководством команда сыграла девять матчей, в которых победила и проиграла по четыре раза, а также один раз сыграла вничью. Уже летом Олича на должности главного тренера армейцев сменил бывший игрок красно-синих Алексей Березуцкий.