Константин Генич: «Зенит» должен выносить «Спартак»

Спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак», который пройдёт 2 марта.

«Если отталкиваться от вещей на поверхности, то «Зенит» должен выносить «Спартак». Но у «Спартака» наконец‑то есть определённая схема, которую наигрывали с осени. Если пойдёт у «Спартака», то может не проиграть. Но мы знаем уровень «Зенита», команда предельно мотивирована. Но если чуть не доиграет в каких‑то моментах, то «Спартак» может не проиграть», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. Отметим, что сине-бело-голубые на данном этапе располагаются на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.