«Дибала — первый в «Роме» после Тотти по креативности». Джаннини — о схожести футболистов

Бывший капитан «Ромы» Джузеппе Джаннини сравнил легенду римского клуба Франческо Тотти с форвардом команды Пауло Дибалой.

«Когда Пауло в форме, он даёт креативность. В ограниченном пространстве, когда возникают трудности с созданием голевых моментов, креативный игрок может освободиться и стать важным преимуществом.

С точки зрения уровня и креативности он один из первых, если не первый после Франческо Тотти. Без него «Роме» очень тяжело завершать и создавать опасные моменты у ворот соперника. Примерно на том же уровне можно рассматривать Модрича. Таких игроков очень мало – максимум один или два», — приводит слова Джаннини Calciomercato.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за римлян 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.