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Гендиректор «Интера» Маротта высказался о продлении контракта с Симоне Индзаги

Гендиректор «Интера» Маротта высказался о продлении контракта с Симоне Индзаги
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о продлении контракта с главным тренером Симоне Индзаги.

«Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжить сотрудничество с ним, мы начнём переговоры в нужный момент. Его контракт истекает в 2025 году, но он счастлив здесь, и мы очень довольны работой Симоне», — приводит слова руководителя миланского клуба журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. За этот период «Интер» выиграл три Кубка Италии, два Суперкубка Италии, а также был финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. В данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 66 очков после 25 сыгранных матчей.

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