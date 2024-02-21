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Гендир «Интера» Маротта рассказал, сможет ли Индзаги стать Фергюсоном для «нерадзурри»

Гендир «Интера» Маротта рассказал, сможет ли Индзаги стать Фергюсоном для «нерадзурри»
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос, сможет ли Симоне Индзаги стать для «нерадзурри» своим Алексом Фергюсоном, известным по работе в «Манчестер Юнайтед».

«Путь, который проделал Индзаги, необыкновенен. Он пришёл в тонус, хорошо выдержал критику и давление, которые являются частью этой игры. Он зарекомендовал себя как отличный тренер. Индзаги прививает команде очень хороший футбол, он приносит результаты, нам это нравится, и мы хотим сохранить это как можно дольше», — приводит слова Маротты Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 20 февраля, «Интер» обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча между командами состоится 13 марта в Испании.

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