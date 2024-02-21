Гендир «Интера» Маротта рассказал, сможет ли Индзаги стать Фергюсоном для «нерадзурри»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос, сможет ли Симоне Индзаги стать для «нерадзурри» своим Алексом Фергюсоном, известным по работе в «Манчестер Юнайтед».

«Путь, который проделал Индзаги, необыкновенен. Он пришёл в тонус, хорошо выдержал критику и давление, которые являются частью этой игры. Он зарекомендовал себя как отличный тренер. Индзаги прививает команде очень хороший футбол, он приносит результаты, нам это нравится, и мы хотим сохранить это как можно дольше», — приводит слова Маротты Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 20 февраля, «Интер» обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча между командами состоится 13 марта в Испании.