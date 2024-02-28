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Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке» с участием Абаскаля и Джикии

Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке» с участием Абаскаля и Джикии
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию в команде с участием Гильермо Абаскаля и Георгия Джикии.

«С Джикией история, в тонкости которой не хочу и не имею права влезать. Это внутреннее дело тренера, игрока и руководства клуба. Скажу лишь, что права и обязанности футболиста прописаны в контракте от «А» до «Я». И если не выполняются клубом, то игрок может обратиться в палату по разрешению споров. Или в суд. С другой стороны, если какие-то обязательства нарушил он сам, то руководство вправе принимать соответствующие решения.

Мне не очень понятно, к чему здесь публичные выступления агента. Если это попытка привлечь всенародное внимание к клиенту с целью надавить на руководство «Спартака», то никак не могу назвать такой шаг разумным. Это называется — выносить сор из избы, что только на руку недругам «Спартака». От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий!», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Отметим, что летом действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу.

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