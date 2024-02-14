Ловчев: к Джикии, который верой и правдой служил «Спартаку», так относиться нельзя

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отношениях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с капитаном команды Георгием Джикией.

«Возможно, по мнению тренера, Джикия сдал физически или ещё что‑то, но я ни слова не понял в интервью Абаскаля. Его спрашивают: «Вы разговаривали с Джикией?» А он: «А у нас один тренер с ним разговаривал, другой разговаривал…» Понятно же, что есть какая‑то конфликтная ситуация. Какая? Это уже другой вопрос. Но всё‑таки к человеку, который верой и правдой служил и служит «Спартаку», так относиться нельзя», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Отметим, что летом действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу.