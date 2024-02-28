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Спортивный директор «Барселоны» встретился с представителями Холанда — журналист Ромеро

Спортивный директор «Барселоны» встретился с представителями Холанда — журналист Ромеро
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Каталонская «Барселона» провела встречу с представителями нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом на своём Twitch-канале сообщил журналист Жерар Ромеро.

По сведениям источника, спортивный директор сине-гранатовых Деу обсудил с агентами норвежца возможный переход игрока в «Барселону». Также была согласована дата встречи с семьёй и окружением Холанда, чтобы оценить возможность этой операции. Отмечается, что трансфер Эрлинга в «Барселону» сложен, но сделка осуществима.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провёл за «горожан» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года.

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