Балахнин: подписание «Ростовом» Роналдо? Хороший игрок, если судить по фамилии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о трансферной политике дончан в минувшее зимнее окно.

«Сложно судить о подготовке команды по зимнему турниру. Тем же казахам проиграли, а «Спартак» победили. Не скажу, что новички сильно усилили состав, сезон покажет. Подписание Роналдо? Хороший трансфер, если судить о фамилии. Посмотрим, как он себя проявит. Пока интереснее выглядят именно игроки, которые давно выступают за команду», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.