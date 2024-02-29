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Спортивный директор «Барселоны» оценил шансы Хави остаться в клубе

Спортивный директор «Барселоны» оценил шансы Хави остаться в клубе
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможности того, что Хави продолжит возглавлять команду и в следующем сезоне.

«Мы не принимаем никакого решения о будущем тренера, потому что ещё рано и у нас впереди много дел. Мы ничего не имеем против него. Это не решение, принятое клубом или спортивным руководством. На данный момент такой возможности нет. Если появится такая возможность мы это уже обсудим», — приводит слова Деку Sport.es.

Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по итогам сезона. Однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы специалист остался в клубе на следующий сезон.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

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