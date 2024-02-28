Президент «Барселоны» Лапорта хочет, чтобы Хави остался в клубе на следующий сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер сине-гранатовых Хави остался в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает издание Sport.es. Напомним, ранее испанский специалист объявил, что покинет каталонский клуб грядущим летом.

По информации источника, функционер неофициально, но решительно заявил Хави, что хочет видеть его во главе команды в сезоне-2024/2025. Действующий контракт испанского тренера с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.