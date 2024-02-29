Уэйн Руни – о форме Рашфорда: временами его игра выглядит не очень здорово

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал игру форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Когда вы играете на острие атаки, вам нужно, чтобы команда создавала для вас моменты. Маркусу нужно быть более безжалостным и терпеливым. Иногда лучше чаще оставаться в центре штрафной у ворот. Уверенность – главный фактор в игре форварда. В этом сезоне Рашфорд не забивает регулярно, и ему, возможно, нужно упростить игру, чтобы вернуться в свой лучший ритм. Временами его игра выглядит не очень здорово, но, я знаю, что он может быть лучше на поле Я считаю, что старшие игроки должны заводить его, стараться выжать как можно больше», – приводит слова Руни BBC.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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