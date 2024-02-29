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Стала известна сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Жоау Канселу

Стала известна сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Жоау Канселу
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«Барселона» рассчитывает оформить выкуп Жоау Канселу у «Манчестер Сити» по окончании сезона, сообщает журналист Ферран Корреас.

По информации источника, «Барселона» готова предложить за Канселу порядка € 15-20 млн. Но на данный момент нет информации о том, устроят ли такие условия «Манчестер Сити».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе довольны выступлениями португальца и решительно настроены сохранить его в своих рядах после истечения арендного договора. Также «Барселона» планирует выкупить форварда «Атлетико» Жоау Феликса, однако условия, которые предлагает мадридский клуб не соответствуют требованиям клуба.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне португальский защитник сыграл во всех турнирах 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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