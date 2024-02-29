Полузащитник ЦСКА Файзуллаев рассказал, как сменил позицию на Кубке Азии

Атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о новом для себя опыте, полученном в национальной команде во время Кубка Азии -2023.

«Это был хороший опыт: впервые сыграл за сборную на таком грандиозном турнире, многому научился. Мы хорошо играли, но обидно вылетели от Катара в серии пенальти — точно могли выиграть этот матч. Если бы прошли Катар, у нас были бы хорошие шансы выиграть турнир. Но жизнь продолжается. Есть цель — впервые выйти на чемпионат мира. Хотим войти в историю.

Я научился играть в тяжёлых ситуациях. Я за этот турнир сменил позицию ― играл в роли ложной девятки. Сначала было не очень комфортно, но с Таиландом уже освоился. Мы постоянно менялись позициями, чтобы соперник не мог понять, кто где играет. Так что я стал сильнее тактически", — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии — 2023 дошла до 1/4 финала, уступив будущему победителю турнира сборной Катара в серии пенальти (1:1, пен. 2:3). 20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев сыграл во всех пяти матчах Узбекистана на турнире и отметился двумя забитыми голами.