Файзуллаев рассказал о главной сложности, с которой столкнулся после перехода в ЦСКА

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о своей адаптации в Москве и российском клубе.

«Москва сразу понравилась. Движения много ― супер. Расстраивает только, что пробок много. Прямо как в Ташкенте в последние годы. Рестораны в Москве тоже классные. Главная трудность была, что физически я не дотягивал, приехал не в форме. Но тренеры ЦСКА помогли её набрать, спокойно к этому отнеслись. Это помогло привыкнуть к интенсивности. Плюс я много работал дополнительно.

Спасибо партнёрам, очень тепло приняли ― я такого не ожидал. Думал, что будет тяжело со всеми сразу заобщаться. Но всё было супер. Тогда ещё Баха был в команде, со всеми познакомил. Клуб много помогал в адаптации, всегда рядом был Кахор ака Муминов, с такой поддержкой в Москве было легко», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.