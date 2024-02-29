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«Интер» вышел на первое место среди самых забивающих команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне

«Интер» вышел на первое место среди самых забивающих команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне
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Вчера, 28 февраля, «Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 4:0.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 26'     2:0 Мартинес – 45+1'     3:0 Димарко – 54'     4:0 Фраттези – 71'    

Таким образом, миланский клуб стал самой забивающей командой в топ-5 лиг в нынешнем сезоне. На счету «Интера» 67 мячей. Второе место занимает «Ливерпуль» (63 мяча), а замыкает тройку «Бавария» (63 мяча).

Также «Интер» забивает четыре мяча в четырёх матчах подряд: «Рома» (4:2), «Салернитана» (4:0), «Лечче» (4:0) и «Аталанта» (4:0).

После 26 туров «Интер» лидирует в Серии А с 69 очками. На второй строчке расположился «Ювентус» (57 очков).

Свой следующий матч «Интер» проведёт в понедельник, 4 марта. Команда Симоне Индзаги на домашней арене встретится с «Дженоа» в рамках 27-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск.

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