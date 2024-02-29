Клопп — о Келлехере: Кивин исключительный вратарь, но у нас есть Алисон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре ирландского голкипера «красных» Кивина Келлехера.

«Я много раз говорил, что Кивин — исключительный вратарь. Но дело в том, что каждому голкиперу нужен игровой ритм. Келлехер уверенный в себе парень, он знает, что в другом месте мог бы играть чаще, но у нас есть Алисон, он наш первый номер. В этом сезоне Кивин играет в Лиге Европы и Кубке лиги, не знаю даже, сколько матчей он уже провёл. 10-12, кажется? А когда Алисон получил травму, Келлехер заменил его, и теперь вы можете видеть, каким голкипером он является», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 15 млн.