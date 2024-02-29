Полузащитник ЦСКА Файзуллаев подтвердил интерес к себе со стороны «Баварии»

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подтвердил, что им действительно интересуется мюнхенская «Бавария».

«Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но «Бавария» ― хороший вариант, конечно (улыбается)», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.