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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев подтвердил интерес к себе со стороны «Баварии»

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев подтвердил интерес к себе со стороны «Баварии»
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Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подтвердил, что им действительно интересуется мюнхенская «Бавария».

«Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но «Бавария» ― хороший вариант, конечно (улыбается)», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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