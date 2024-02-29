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Файзуллаев: недавно исполнил мечту родителей ― отправил их в Мекку. Папа тогда заплакал

Файзуллаев: недавно исполнил мечту родителей ― отправил их в Мекку. Папа тогда заплакал
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Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что исполнил мечту своих родителей — отправил их в Мекку. По словам футболиста, его отец даже заплакал, что стало для него очень ярким воспоминанием.

«Я очень люблю своих родителей. Недавно удалось исполнить их мечту. Я всегда хотел отправить родителей в Мекку. Спасибо богу – недавно это случилось. Мы выиграли чемпионат мира до 20 лет, и мэр Сырдарье подарил путёвку в Мекку, большое ему за это спасибо. Сам я не поехал – отправил родителей. Помню, как папа звонил мне из Мекки. Он тогда заплакал. Это очень яркий момент. Хочу, чтобы таких было ещё больше», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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