Файзуллаев: меня думали не брать в «Пахтакор», но я забил пять «Спартаку»

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился воспоминаниями о сложных периодах в своей карьере.

«В девять лет я переехал из родного города Сырдарья в Ташкент, – иначе было бы тяжело пробиться в футбол. Хотя сначала меня хотели отдать в академию в Янгиере – её прошли многие классные игроки. Я был на просмотре, хорошо себя проявил, тренерам понравился – был уверен, что окажусь там. Но в один день папа просто сказал, что я еду в «Пахтакор». Это был шок – я сразу начал изучать финты. В итоге уехал в Ташкент к дяде, а первым тренером у меня там был Дмитрий Ан. Хочу отдельно его поблагодарить, как и своего тренера в Сырдарье – Иброхима Умматова. За их работу и вклад в мою жизнь.

После двух недель тренировок меня хотели отправить обратно. Но всё же решили выставить на игру. Матч был с местным «Спартаком», а я забил пять голов. Так тренеры передумали и оставили меня. Думаю, если бы не эти пять мячей – я бы не пробился в большой футбол», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.