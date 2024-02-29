Игорь Федотов оценил назначение Карасёва на матч «Зенит — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил назначение Сергея Карасёва на центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Назначение Карасёва читалось, но также читалось, что может быть Павел Кукуян. В итоге один в поле, второй — на VAR. Других кандидатур я не видел. На этот матч нужен был арбитр, который может удержать игру, опытный, не подвержен влиянию игроков. Плюс, конечно, работа на сборе — нормативы, физическая форма. Скорее всего, исходя из этого Карасёва и назначили. Я бы ещё рассмотрел Кукуяна, но его назначили на VAR. Так что всё закономерно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.